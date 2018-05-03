В Столинском районе тракторист похитил у сельхозпредприятия почти 500 л топлива

3 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе тракторист похитил у сельскохозяйственной организации почти 500 л топлива, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Во время рейда посевной кампании в поле зрения правоохранителей попал житель деревни Лядец 1994 года рождения. Мужчина, работавший трактористом в одном из ОАО Столинского района, на служебном транспорте подъехал к своему двору и начал выгружать канистры с топливом. Его сельчанин сливал для последующей продажи. В общей сложности у него изъято 495 л дизтоплива. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.211 (присвоение либо растрата) УК.

В целом в ходе мониторинга посевной сотрудники милиции Брестской области изъяли около 3 т похищенного у предприятий топлива. Также выявлены факты краж кормов для животных, минеральных удобрений. Составлено 15 административных протоколов за мелкие хищения, возбуждено шесть уголовных дел за кражи.

Правоохранители продолжат рейды по предотвращению хищений госимущества из сельхозорганизаций.-0-