18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Раненный в Ивацевичах милиционер пришел в сознание, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Ивацевичской центральной районной больницы Василий Юзефович.

"Состояние пострадавшего тяжелое, обусловленное перенесенными ранениями, операциями. Он пришел в сознание. Все жизненные показатели отслеживаются, они стабильны. В этой ситуации это самое главное", - отметил главврач.

Житель Ивацевичского района открыл стрельбу по сотрудникам милиции "По предварительным данным, 57-летний неработающий житель деревни Бобровичи, когда к нему пришли участковые, начал стрельбу из ружья по сотрудникам правоохранительных органов", - проинформировали в Следственном комитете.

В настоящее время проводится врачебный консилиум. Обсуждается необходимость транспортировки раненого милиционера в госпиталь Минска. "Всю возможную на нашем уровне помощь мы оказали", - добавил Василий Юзефович.

Как сообщалось, у пострадавшего огнестрельное множественное ранение грудной клетки и поясничной области с повреждением внутренних органов и внутрибрюшным кровотечением. В операционной кровотечение было остановлено, раны ушиты.

Сотрудники Ивацевичского РОВД 17 августа проводили рейд в деревне Бобровичи. По предварительной информации, около 12.00 при подходе к дому 57-летнего безработного местного жителя, у которого, по информации правоохранителей, могло быть незарегистрированное охотничье ружье, мужчина внезапно открыл огонь на поражение по милиционерам. В результате был убит участковый инспектор милиции 1976 года рождения, еще один, 1995 года рождения, ранен.

Сельчанин забаррикадировался в доме и угрожал продолжить стрельбу. В результате спецоперации, проведенной сотрудниками ОМОНа, мужчина был обезврежен и задержан.-0-

Стрелявший по милиционерам житель Ивацевичского района задержан "Спецоперация завершена. Сельчанин, открывший стрельбу, обезврежен. Задержан. Сейчас с ним работают сотрудники следственно-оперативной группы", - проинформировали в ведомстве.

Состояние раненного в Ивацевичском районе милиционера стабильное Вызов в диспетчерскую скорой помощи поступил в 11.56. Как стало известно, в д.Бобровичи были пострадавшие от огнестрельных ранений.