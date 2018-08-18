18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Раненный в Ивацевичах милиционер пришел в сознание, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Ивацевичской центральной районной больницы Василий Юзефович.
"Состояние пострадавшего тяжелое, обусловленное перенесенными ранениями, операциями. Он пришел в сознание. Все жизненные показатели отслеживаются, они стабильны. В этой ситуации это самое главное", - отметил главврач.
В настоящее время проводится врачебный консилиум. Обсуждается необходимость транспортировки раненого милиционера в госпиталь Минска. "Всю возможную на нашем уровне помощь мы оказали", - добавил Василий Юзефович.
Как сообщалось, у пострадавшего огнестрельное множественное ранение грудной клетки и поясничной области с повреждением внутренних органов и внутрибрюшным кровотечением. В операционной кровотечение было остановлено, раны ушиты.
Сотрудники Ивацевичского РОВД 17 августа проводили рейд в деревне Бобровичи. По предварительной информации, около 12.00 при подходе к дому 57-летнего безработного местного жителя, у которого, по информации правоохранителей, могло быть незарегистрированное охотничье ружье, мужчина внезапно открыл огонь на поражение по милиционерам. В результате был убит участковый инспектор милиции 1976 года рождения, еще один, 1995 года рождения, ранен.
Сельчанин забаррикадировался в доме и угрожал продолжить стрельбу. В результате спецоперации, проведенной сотрудниками ОМОНа, мужчина был обезврежен и задержан.-0-
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