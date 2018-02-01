Разбойное нападение на пенсионера оперативно раскрыто в Берестовицком районе

1 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Разбойное нападение оперативно раскрыто в Берестовицком районе, сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Жертвой нападения 29 января стал житель одной из деревень. К пенсионеру 1930 года рождения зашел односельчанин и с порога стал требовать деньги. После отказа мужчина набросился на хозяина дома и стал его душить. Когда потерпевший потерял сознание, преступник обыскал жилище и забрал с собой Br2,1 тыс.

"Через некоторое время потерпевший пришел в сознание, но не стал обращаться в милицию, так как чувствовал себя очень плохо. 31 января пенсионера навестил социальный работник, и мужчина поделился с ним своим горем", - рассказали в пресс-службе УВД. Соцработник сообщил о произошедшем в милицию, нападавшего мужчину 1966 года рождения в тот же день задержали. К этому времени половину украденной суммы он успел потратить на спиртное и раздачу долгов.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.207 (разбой) УК.-0-