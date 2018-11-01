Размер хищений, вменяемых бывшим должностным лицам ОАО "КИМ", составил почти Br300 тыс.

1 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Размер хищений, вменяемых в вину бывшему главному бухгалтеру ликвидируемого витебского ОАО "КИМ", превысил Br270 тыс., а бывший антикризисный управляющий фабрики обвиняется в незаконном присвоении более Br24,4 тыс., передает корреспондент БЕЛТА из суда Железнодорожного района Витебска, где проходит процесс по делу о хищениях бывших должностных лиц обанкротившегося предприятия.

После оглашения обвинения, которое длилось два дня, суд приступил к допросу обвиняемых и свидетелей.

На скамье подсудимых бывшие управляющий по делу о банкротстве ОАО "КИМ", который обвиняется по ч.3 ст.210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), и главный бухгалтер (ч.ч. 3,4 ст.210, ч.2 ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники), а также гражданка России с видом на жительство в Беларуси (ч.4 ст.210 УК), которая работала на предприятии по гражданско-правовому договору. Антикризисный управляющий не признал вину в полном объеме, главный бухгалтер вину признала полностью, но отказалась давать показания в суде, гражданка России воспользовалась своим правом не высказывать отношение к обвинению.

Согласно обвинительному заключению, бывший главный бухгалтер "КИМ" в период с июня 2015 года по декабрь 2017-го необоснованно начислила себе зарплату на общую сумму более Br230 тыс. Ежемесячно (всего установлено более 250 подобных фактов) женщина вносила ложные сведения в платежные поручения, на основании которых деньги перечислялись на ее карт-счет. Кроме того, часть денежных средств предприятия-банкрота она похитила подобным образом по предварительному сговору с бывшим антикризисным управляющим (более Br15,3 тыс.) и гражданкой России (почти Br28 тыс.), которая является ее сестрой. Кроме того, часть обвинения связана с хищениями, совершенными женщиной на предыдущем месте работы - главным бухгалтером ИООО "Белбокс".

Бывший антикризисный управляющий обвиняется в незаконном присвоении денежных средств, необоснованно полученных в виде зарплаты за фактически неотработанные дни (прогулы). Также он по предварительному сговору с главным бухгалтером с февраля по декабрь 2017 года давал указания о применении коэффициента выше установленного при начислении ему заработной платы. Часть похищенных таким образом денег (Br16 тыс.) он возвратил в добровольном порядке.

Гражданка России обвиняется в незаконном присвоении денежных средств в виде зарплаты, совершенном по предварительному сговору с бывшим главным бухгалтером, за работу с архивными документами ОАО "КИМ", которую она фактически не выполняла.

Кроме того, гражданским ответчиком по делу выступает витебское ОАО "КИМ". Предприятие заявило иск о возмещении материального ущерба ко всем подсудимым на общую сумму более Br264 тыс., из которых свыше 85% предприятие намерено взыскать с бывшего главного бухгалтера. Она содержится под стражей, остальные обвиняемые находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Чулочно-трикотажная фабрика "КИМ" ("Коммунистический Интернационал Молодежи", позже ОАО "Классика Индустрии Моды") образована в 1931 году. В августе 2015 года экономический суд Витебской области признал предприятие банкротом и открыл в отношении должника ликвидационное производство, которое неоднократно продлевалось и должно завершиться в марте 2019 года.-0-