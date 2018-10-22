Ребенок попал под колеса легковушки в Витебском районе

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка сбила 6-летнего ребенка в Витебском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла 21 октября около 15.10 на ул.Центральной агрогородка Ольгово. "Водитель на ВАЗ-21063 объезжал стоящий на остановке рейсовый автобус. Внезапно на дорогу из-за передней части автобуса выбежал ребенок. В результате его сбила легковушка. Ребенок госпитализирован", - рассказали в ГАИ.
По данному факту проводится проверка.-0-
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома
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