25 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Ребенок выпал из окна многоэтажки в Гродно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Вечером 24 мая жительница Гродно вместе с двумя детьми пришла в гости к знакомым в один из домов по улице Домбровского. Взрослые отдыхали, дети бегали рядом. В какой-то момент один из мальчишек пропал. Его стали искать.
"Около половины десятого вечера ребенок оказался у окна, он сумел открыть створки и выпал. Мальчик 2014 года рождения упал с высоты третьего этажа", - рассказали в пресс-службе УВД. С тяжелыми травмами головы и брюшной полости ребенок доставлен в реанимацию.
В милиции обратили внимание на то, что для избежания таких инцидентов нельзя оставлять детей без присмотра. Необходимо устанавливать блокираторы на окна.-0-
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