Ректор Белорусской сельхозакадемии приговорен к трем годам с отсрочкой

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА, Горки) приговорен к трем годам с отсрочкой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Могилевского областного суда.
Суд Дрибинского района Могилевской области признал мужчину виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Исполнение основного наказания отсрочено на два года.
Обвиняемому назначен штраф в размере 300 БВ (Br7350). Его лишат права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-
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