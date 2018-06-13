Ректор Белорусской сельхозакадемии приговорен к трем годам с отсрочкой

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ректор Белорусской государственной сельскохозяйственной академии (БГСХА, Горки) приговорен к трем годам с отсрочкой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Могилевского областного суда.

Суд Дрибинского района Могилевской области признал мужчину виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Исполнение основного наказания отсрочено на два года.

Обвиняемому назначен штраф в размере 300 БВ (Br7350). Его лишат права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-