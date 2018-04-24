Россияне от имени могилевских лжефирм незаконно поставляли оборудование белорусским предприятиям

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четверо россиян от имени могилевских лжефирм незаконно поставляли техническое оборудование белорусским предприятиям, сообщили БЕЛТА в КГК.

Нелегальную предпринимательскую деятельность выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области. Жители Чеченской Республики в 2014-2016 годах от имени могилевских лжепредпринимательских структур поставляли запорную арматуру (вентили, заглушки и др.) предприятиям Гомельской и Брестской областей.

Незаконный доход от реализации техоборудования составил Br27 тыс. В отношении россиян возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.233 УК (незаконная предпринимательская деятельность). Проводится предварительное расследование, приняты меры к розыску подозреваемых, отметили в КГК.-0-