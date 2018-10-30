Россиянин пытался незаконно ввезти из Литвы в Беларусь девять iPhone X

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Котловка" на белорусско-литовской границе пресечена попытка незаконного перемещения из Литвы партии iPhone X, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.
Ночью 27 октября во время оформления гражданина России сморгонские пограничники обнаружили девять смартфонов - они были спрятаны в конструктивных особенностях автомобиля. "Мужчина утверждал, что вез телефоны исключительно для личного пользования. Однако при этом он не стал ничего декларировать и выбрал для оформления "зеленый канал", - рассказали в Госпогранкомитете.
Дорогостоящий товар изъят сотрудниками таможни для дальнейшего разбирательства.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4094 BYN
|2.403 BYN
|2.411 BYN
|USD
|2.1149 BYN
|2.115 BYN
|2.117 BYN
|RUB
|3.2146 BYN
|3.21 BYN
|3.22 BYN