В Гродненском районе злоумышленники собирались переправить в Польшу 100 мешков контрабанды

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Гродненской пограничной группы предотвратили переправку в Польшу 100 мешков с товарно-материальными ценностям, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Неизвестного мужчину в 500 м от белорусско-польской границы задержали 3 октября по информации местных жителей. Задержанный оказался 36-летним жителем Гродно. Он не смог объяснить, зачем находился на режимной территории. При себе у него были ксерокопия паспорта и рюкзак с камуфлированной одеждой. "В это же время пограничный наряд наблюдал вблизи госграницы со стороны Польши семерых неизвестных, предположительно пособников задержанного. Увидев правоохранителей, они спешно направились вглубь сопредельной территории. Эта информация была оперативно передана польским коллегам", - рассказали в Госпогранкомитете.

Выяснилось, что попытка нарушения белорусского законодательства была профессионально спланирована. "Пограничники обнаружили более 100 мешков с подакцизной продукцией белорусского производства. Все они были укрыты в трех подготовленных для складирования местах. В схронах были также спрятаны лестница, рюкзаки со спецодеждой и более 40 самодельных приспособлений для сокрытия следов перемещения контрабанды через границу", - отметили в Госпогранкомитете.

В отношении задержанного начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение погранрежима. Ведется розыск других причастных к противоправной деятельности. Изъятые товары подакцизной группы доставлены на пограничную заставу для дальнейшей передачи в управление Департамента финансовых расследований КГК по Гродненской области.-0-