Россиянину грозит 15 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков в Беларуси

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уроженцу Санкт-Петербурга грозит 15 лет лишения свободы за незаконный оборот наркотиков в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщил прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства УСК по Минской области Дмитрий Золотарев.

Прокуратура Минской области направила в суд Минского района уголовное дело в отношении ранее не судимого жителя Санкт-Петербурга. Его действия органы предварительного следствия квалифицировали по ч. 3 ст. 328, ч. 2 ст. 328-1 Уголовного кодекса (незаконное с целью сбыта приобретение, хранение, перевозка опасных наркотических средств в крупном размере, совершенное группой лиц, а также незаконное перемещение через границу Беларуси опасных наркотических средств в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору). По данным статьям предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Мужчина находится под стражей.

Предварительное расследование по уголовному делу велось управлением Следственного комитета по Минской области. "28-летний россиянин с помощью мобильного приложения Vipole в феврале 2018 года связался с интернет-магазином наркотиков и психотропов с целью трудоустройства. Во время переписки узнал, что работа заключается в продаже наркотиков как на территории России, так и в Беларуси", - рассказал Дмитрий Золотарев. Согласившись с данным предложением, мужчина несколько месяцев занимался распространением гашиша в Минской области. Он же и привозил его в Беларусь. Задержали россиянина 24 мая при закладке очередной партии наркотика в Минском районе.

Уроженец Санкт-Петербурга полностью признал вину, когда ему были предъявлены собранные при предварительном следствии неоспоримые доказательства его виновности.-0-