Витебчанин хранил на даче три бочки с марихуаной

1 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Правоохранители нашли у витебчанина на даче три бочки с марихуаной, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

На жителя областного центра 1973 года рождения милиционеры вышли при раскрытии серии краж. При обыске на его даче в Витебском районе были найдены три полиэтиленовые бочки по 50 л каждая, в которых находились коробки с марихуаной. Общий вес наркотиков составил 30 кг. Это самая крупная партия марихуаны, выявленная с начала года правоохранителями региона, отметил Виталий Сапроненко.

Сотрудникам милиции мужчина рассказал, что плантацию конопли он случайно нашел в Шумилинском районе: выкосил, высушил и упаковал.

В отношении витебчанина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК.-0-