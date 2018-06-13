Руководитель минского фармпредприятия подозревается в халатности на прошлом месте работы

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель минского фармпредприятия подозревается в служебной халатности на прошлом месте работы, которая привела к ущербу на сумму более Br270 тыс. Об этом сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

"Ранее в отношении руководителя крупнейшего государственного фармацевтического завода столицы было возбуждено уголовное дело за злоупотребление властью. В то же время сотрудники УБЭП установили обстоятельства противоправной деятельности мужчины на предыдущем месте работы. Так, в должности директора иного государственного фармзавода он организовал закупку товаров по изготовлению медицинских изделий для крови и ее компонентов у зарубежной компании. При этом именно директор не посчитал необходимым выполнить обязательные при закупке процедуры, предусмотренные действующим законодательством", - рассказали в ГУВД.

Фактически им было организовано производство без наличия необходимой документации и соответствующего оборудования, что привело к выпуску продукции, которая была непригодна для продажи и использования. "Она производилась в нестерильных помещениях, не соответствовала и не могла соответствовать показателю стерильности и иным требованиям в связи с отсутствием на заводе необходимого оборудования. Использование же ее недопустимо, так как это прямой риск для жизни и здоровья граждан. Значительные бюджетные средства были фактически потрачены зря. Предприятию нанесен ущерб на сумму более Br270 тыс.", - проинформировали в милиции.

В отношении бывшего директора фармзавода возбуждено уголовное дело по ст.428 УК (служебная халатность). Ведется следствие, выясняются обстоятельства противоправной деятельности должностного лица. Если в ходе расследования будет установлена коррупционная связь директора государственного предприятия с фирмой-поставщиком, его действия могут быть квалифицированы по более тяжкой статье Уголовного кодекса.

Как сообщалось, ранее сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома разоблачили преступную схему в сфере закупок медицинских препаратов, созданную руководителем одного из крупнейших государственных предприятий фармакологии Беларуси. Мужчина давал указания подчиненным работникам не отпускать произведенную на предприятии противогриппозную вакцину организациям системы органов здравоохранения Беларуси, а реализовывать ее только одной частной структуре. Своими действиями он причинил существенный вред правам и законным интересам граждан, а также вред государственным организациям в особо крупном размере. Генеральная прокуратура возбудила в отношении него уголовное дело по ч.3 ст.424 УК (злоупотребление властью или служебными полномочиями).-0-