Два руководителя сельхозпредприятий в Речицком районе переложили штрафы ГАИ на подчиненных

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два руководителя сельскохозяйственных предприятий в Речицком районе переложили штрафы за превышение скорости на подчиненных. Такая информация размещена на сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.
Должностные лица в 2017 году при управлении служебными автомобилями превысили скоростной режим более чем на 12 км/ч. Нарушение зафиксировало в автоматическом режиме специальное техническое средство с функцией фотосъемки. Информация об этом поступила на предприятие. Чтобы избежать ответственности, руководители представили в органы внутренних дел недостоверные сведения: якобы их водители были в тот момент за рулем автомобилей. В результате этого невиновные были подвергнуты административным взысканиям.
В отношении двух руководителей за злоупотребление служебными полномочиями возбуждены уголовные дела. Прокурор направил их для организации расследования в Речицкий районный отдел Следственного комитета Беларуси.
Одновременно в местный райисполком внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших этим нарушениям. Прокурор потребовал привлечь руководителей сельскохозяйственных предприятий к дисциплинарной ответственности.-0-
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