11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель одного из районных ЖКХ Минска задержан за взятки, сообщила сегодня официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в программе "Причины и следствие" на "Альфа Радио", сообщает БЕЛТА.

Юлия Гончарова проинформировала, что в главное следственное управление СК из Департамента финансовых расследований КГК поступили материалы уголовного дела в отношении директора одного из унитарных предприятий - ЖКХ №1 Фрунзенского района столицы. Дело возбуждено по факту получения взятки.

Действия директора предприятия квалифицированы по ч.2 ст.430 УК. "В настоящее время проводится расследование", - добавила официальный представитель СК.-0-