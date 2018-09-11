11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель одного из районных ЖКХ Минска задержан за взятки, сообщила сегодня официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в программе "Причины и следствие" на "Альфа Радио", сообщает БЕЛТА.
Юлия Гончарова проинформировала, что в главное следственное управление СК из Департамента финансовых расследований КГК поступили материалы уголовного дела в отношении директора одного из унитарных предприятий - ЖКХ №1 Фрунзенского района столицы. Дело возбуждено по факту получения взятки.
Действия директора предприятия квалифицированы по ч.2 ст.430 УК. "В настоящее время проводится расследование", - добавила официальный представитель СК.-0-
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