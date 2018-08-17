Экс-директор одного из минских ЖЭУ приговорен к 3 годам колонии за взятку

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший директор одного из ЖЭУ Московского района Минска за взятку приговорен к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Заводского района Минска.

Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима. Фигурант лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет. В пользу государства с уже бывшего должностного лица будет взыскан доход, полученный преступным путем, в размере более Br1,2 тыс. У него конфискуют имущество, в том числе автомобиль Renault Megane, бытовую технику.

Именно такое наказание запрашивал прокурор.

Адвокат Минской городской коллегии адвокатов Руслан Яковлев в общении с журналистами отметил, что с таким решением суда ни сторона защиты, ни обвиняемый не согласны. "Приговор, на мой взгляд, чрезмерно суровый по виду и мере наказания", - считает он. Защита будет обжаловать приговор.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

Как сообщалось, сотрудники столичной милиции задержали директора по месту работы с поличным. Он получил взятку от представителя коммерческой структуры Минска за благоприятное решение вопроса о заключении договора поставки электрооборудования, подписание счет-протокола и своевременную оплату по договору. В судебном заседании установлено, что обвиняемый принимал материальное вознаграждение, действуя с единым умыслом. В деле фигурирует один факт получения взятки в несколько этапов от представителей коммерческих структур. Размер материального вознаграждения составлял до 10% от суммы сделки.-0-