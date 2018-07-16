16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководитель стеклозавода "Неман" задержан за взяточничество, сообщили БЕЛТА в МВД.

Сотрудниками девятого управления (по Гродненской области) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси с поличным задержаны директор ОАО "Стеклозавод "Неман", а также начальник одного из управлений предприятия. "Они получили взятки от представителя коммерческой структуры в размере $2,4 тыс. и $1,2 тыс. соответственно. Незаконное вознаграждение полагалось за организацию своевременных и приоритетных поставок фирме стекловаты согласно ранее заключенному договору", - проинформировали в МВД.

По имеющейся у ведомства информации, должностные лица получали взятки на системной основе. Сумма вознаграждения зависела от объема реализуемой продукции.

Следственным комитетом в отношении директора, начальника управления стеклозавода и представителя коммерческой структуры возбуждены уголовные дела. Продолжаются дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установление всех фактов противоправной деятельности задержанных.-0-