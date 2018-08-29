Руководители фирмы в Минской области недоплатили почти Br500 тыс. налогов

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области руководители коммерческой организации обвиняются в неуплате около Br500 тыс. налогов, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование по уголовному делу о финансовых махинациях руководителей коммерческой организации, занимавшейся оптовой торговлей гидравлическим и пневматическим оборудованием.

По данным следствия, директор общества и его заместитель вступили в преступный сговор. Приобретаемое с нарушением установленного порядка оборудование оформлялось и поставлялось по фиктивным документам с использованием лжеструктур. Не имеющие юридической силы заведомо подложные первичные учетные документы, на основании которых умышленно занижалась налоговая база, помещались в бухгалтерский учет общества. С помощью подобных сделок, так называемого бестоварного характера, несколько лет скрывалось реальное финансовое положение фирмы.

Во время обысков изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, носители информации со сведениями о противоправной деятельности.

Обвиняемым вменяется причинение ущерба государству в виде неуплаченных налогов в сумме Br500 тыс. Более половины суммы причиненного ущерба возмещено. Дополнительно на имущество подследственных наложен арест.

Их действия квалифицированы по ч.2 ст.243 (уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-