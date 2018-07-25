25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский лицеист утонул в Соже, сообщил корреспонденту БЕЛТА специалист областной организации ОСВОД Владимир Акулин.

Инцидент произошел 24 июля после 22.00 в затоке реки Сож в районе Роповского озера. "По предварительным данным, там встретились четверо молодых людей, употребляли спиртное. Двое из них пошли купаться, вернулись на берег, а после третий пошел в воду. Друзья заметили, что он исчез, и начали искать. В 22.37 они сообщили в милицию. На место прибыли специалисты ОСВОД, тело погибшего было извлечено из воды", - рассказал Владимир Акулин. Правоохранители проводят проверку.

Погибший - учащийся лицея 1999 года рождения, житель д.Осовцы Гомельского района. Как отметил специалист ОСВОД, в данном месте выставлена табличка о запрете купания, глубина здесь составляет до 15 м.-0-