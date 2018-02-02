Семь человек пострадали в аварии с участием автобуса рейса Минск - Москва в Смоленской области

2 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Семь человек пострадали в аварии в Смоленской области с участием рейсового автобуса, следовавшего из Минска в Москву. Информацию об этом распространила дежурная часть УГИБДД по Смоленской области, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о ДТП на 376-м км трассы М-1 поступило в 04.05. По предварительным данным, водитель автомобиля Peugeot Boxer выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом с минскими номерами, в результате чего последний съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии семь человек получили травмы, двое из них доставлены в больницу, остальные отправлены на амбулаторное лечение.-0-