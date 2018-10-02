Шесть граждан Афганистана задержали на границе с Литвой в Браславском районе

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пограничный наряд на участке белорусско-литовской границы в Браславском районе задержал шесть граждан Афганистана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.

Трое мужчин, одна женщина и двое детей 30 сентября пытались незаконно попасть на сопредельную территорию. Как выяснилось, в обход пунктов пропуска выходцы из Центральной Азии рассчитывали попасть в Европейский союз в поисках лучших условий жизни. С собой они захватили мобильные телефоны, около 50 тыс. российских рублей, более 400 евро и рюкзаки с личными вещами.

В отношении задержанных совершеннолетних граждан Афганистана начат административный процесс по нескольким статьям КоАП Беларуси. Им грозит привлечение к ответственности за незаконное пересечение границы, нарушение пограничного режима и правил пребывания.

Как отметили в Госпогранкомитете, с начала 2018 года военнослужащие Полоцкого пограничного отряда задержали уже 29 незаконных мигрантов из Афганистана.-0-