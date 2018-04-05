5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьник катался ночью на мотоцикле по Октябрьской площади в Минске, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня около 3.00 на Октябрьской площади сотрудники ОМОНа задержали молодого человека, который на мотоцикле Kawasaki катался по площади. На место прибыли сотрудники ГАИ Центрального района Минска. "В ходе разбирательства выяснилось, что мотоциклом управлял минский школьник 2002 года рождения. Причем прав у него нет. Сам молодой человек пояснил, что взял ключи от принадлежащего дедушке мотоцикла и решил покататься по городу, а потом захотел заехать на Октябрьскую площадь, чтобы сфотографироваться", - рассказали в ГАИ.

Поскольку молодой человек не достиг возраста привлечения к административной ответственности, рассматривать материалы дела будет комиссия по делам несовершеннолетних.

Госавтоинспекция напоминает родителям, что необходимо контролировать досуг подростков и не оставлять ключи от автомобилей и мототранспорта в свободном доступе. Также необходимо рассказывать детям о последствиях нарушения правил дорожного движения.-0-