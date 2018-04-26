26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьник в наушниках попал под поезд в Добрушском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.

Инцидент произошел 25 апреля около 8.00 в 30 м от станции Носовичи. "Во время перехода железнодорожных путей в не установленном для этого месте грузовым поездом Круговец - Гомель травмирован несовершеннолетний 2002 года рождения. С различными травмами он был доставлен в реанимацию. Подросток - житель Добрушского района", - рассказал Виталий Пристромов.-0-