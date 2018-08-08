СК сообщил новые подробности по делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации БЕЛТА

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации БЕЛТА, сообщили агентству в ведомстве.

Уголовное дело возбужденно по ч.2 ст.349 (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) Уголовного кодекса Беларуси.

Как сообщалось ранее, в ходе проведения проверки сотрудниками МВД выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является БЕЛТА, со стороны должностных лиц издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа".

Сегодня проводятся следственные действия с участием должностных лиц редакционно-издательского учреждения "Культура и искусство", ООО "РиэлтБай", ООО "АйТиВ". Кроме того, по подозрению в совершении аналогичных противоправных деяний задержаны Алексей Жуков и Павел Быковский.

Следователями совместно с сотрудниками органов внутренних дел осуществляются мероприятия, направленные на полное и всестороннее выяснение всех обстоятельств совершенных противоправных действий. Проверяется имеющаяся и поступающая в ходе предварительного расследования информация.-0-