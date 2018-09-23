СК выясняет обстоятельства ДТП с участием мотоцикла и поезда в Верхнедвинском районе

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет Беларуси выясняет обстоятельства ДТП в Верхнедвинском районе Витебской области. Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета, передает БЕЛТА.

Вечером 22 сентября 41-летний мужчина, управляя мотоциклом, не выполнил требования светозвуковой сигнализации на железнодорожном переезде, в результате чего совершил столкновение с грузовым поездом.

В Верхнедвинском районе в ДТП с поездом погиб отец, сын лишился ноги Инцидент произошел 22 сентября в 17.10 возле деревни Мартиново. Отец с сыном на мотоцикле ехали к бабушке.

Водитель мотоцикла скончался на месте, а ехавший в качестве пассажира на заднем сидении его 14-летний сын получил телесные повреждения, ему была ампутирована ступня. Подросток госпитализирован.

По факту ДТП следователи проводят проверку. На месте происшествия проведен осмотр, назначены экспертизы.-0-