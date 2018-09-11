СК взаимодействует с КГБ в проверке гибели ребенка в Ганцевичском районе

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет во взаимодействии с КГБ проводит проверку по факту гибели ребенка в Ганцевичском районе, сообщила сегодня официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в программе "Причины и следствие" на "Альфа Радио", сообщает БЕЛТА.
Юлия Гончарова проинформировала, что "проверка осуществляется во взаимодействии с Комитетом госбезопасности, в производстве которого находится уголовное дело в отношении ряда чиновников Министерства здравоохранения". "Там тоже речь идет о проведении тендеров, поэтому некоторая информация в том числе может быть полезной", - сказала она.
СК пока не получил заключения экспертов о причинах смерти ребенка. По предварительным данным, речь идет об анафилаксии. "Следователи разбираются, насколько справедлив и законен был тендер, как вакцина попала на территорию Беларуси", - добавила официальный представитель СК.
Председатель Следственного комитета Иван Носкевич взял проведение проверки под личный контроль. Ею занимается центральный аппарат Следственного комитета.
Как сообщалось, несчастный случай произошел днем 13 августа в Ганцевичском районе. Двухмесячного мальчика его родители доставили на плановую вакцинацию в фельдшерско-акушерский пункт. После введения прививок ребенок стал задыхаться и был госпитализирован вызванной бригадой скорой помощи, но спасти его не удалось.-0-
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