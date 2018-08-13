13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе двухмесячный ребенок умер после введения прививок, следователи устанавливают обстоятельства смерти. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Несчастный случай произошел днем 13 августа. Двухмесячного мальчика его родители доставили на плановую вакцинацию в фельдшерско-акушерский пункт. "После введения нескольких прививок ребенок стал задыхаться и был госпитализирован вызванной бригадой скорой помощи, но спасти его не удалось", - проинформировали в Следственном комитете.
Ганцевичский РОСК по данному факту проводит проверку. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в том числе руководители УСК по Брестской области. Назначены необходимые экспертные исследования. Изъяты медицинские документы и препараты.-0-
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