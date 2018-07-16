Следователи проводят проверку по факту смерти девочки в Молодечненском районе

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодечненский районный отдел Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту смерти 11-летней девочки. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета Беларуси.

Днем 15 июля следственно-оперативная группа выбыла по сообщению о двух тонущих девочках в деревне Путники Молодечненского района.

По предварительным данным, компания из шести подростков захотела покупаться в искусственном водоеме и искала подходящее место. В это время девочка 2006 года рождения, стоявшая по колено в воде, поскользнулась на резком склоне и во время падения потянула за собой стоявшую на берегу подругу. Ребята позвали на помощь. Очевидец помог вытащить из воды 14-летнюю школьницу. Она госпитализирована в тяжелом состоянии, ей оказывается медицинская помощь.

Тело 11-летней девочки обнаружили водолазы.

Следователи осмотрели место происшествия, провели работу с участниками, очевидцами, комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств.-0-

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