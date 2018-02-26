26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи проводят проверку по факту смерти полуторамесячного ребенка в Вилейке, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
"Вилейским районным отделом Следственного комитета проводится доследственная проверка по факту гибели полуторамесячного ребенка в Вилейке. Девочка была обнаружена родителями без признаков жизни ночью 25 февраля", - сказала Татьяна Белоног.
В ходе проверочных мероприятий собирается характеризующий материал на семью, необходимые документы, в том числе медицинского характера. Точная причина смерти будет известна по результатам судебно-медицинской экспертизы. "Проводится весь комплекс проверочных мероприятий для установления обстоятельств трагедии", - отметила официальный представитель УСК. Видимых телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено, добавила Татьяна Белоног.
Известно, что семья в социально опасном положении не находилась.-0-
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