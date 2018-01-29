Следователи устанавливают обстоятельства гибели новорожденного ребенка из Пинского района

29 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели новорожденной девочки, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Трагедия произошла 26 января в одной из деревень. Примерно в 18.30 бригада скорой помощи доставила в больницу жительницу Пинского района 1982 года рождения с подозрением на выкидыш. Об этом медики сообщили в районный отдел милиции, после чего на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. В ходе осмотра квартиры женщины следователи обнаружили в ее сумке труп новорожденной девочки с множественными ссадинами и кровоподтеками. Тело малышки было завернуто в пакет.

В отношении матери новорожденной УСК по Брестской области возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.139 УК (убийство). Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Для определения причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

Подозреваемая в настоящее время находится в учреждении здравоохранения под конвоем.-0-