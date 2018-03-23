Следователи работают на месте обрушения здания в Станьково

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственно-оперативная группа работает на месте взрыва и обрушения здания в Станьково, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

"Следователи с участием эксперта в области взрывотехники и специалистов МЧС приступили к осмотру места происшествия", - отметила Татьяна Белоног.

Как ранее сообщалось, двое пострадавших в результате происшествия мужчин были доставлены в больницу. По словам официального представителя УСК по Минской области, в настоящее время угрозы их жизни нет.

По информации Минского областного управления МЧС, сегодня в 15.53 от очевидца поступило сообщение о взрыве и обрушении части одноэтажного кирпичного здания Г-образной формы на территории бывшей военной части в д. Станьково. Причина произошедшего устанавливается.-0-

Обрушение здания произошло в Станьково "О происшествии сообщили очевидцы. На месте работают 13 единиц техники, а также кран и кинологи Республиканского отряда специального назначения МЧС. Устанавливается наличие пострадавших", - проинформировала Анастасия Швайбович.

Фото Максима Гучека и Егора Павлющика