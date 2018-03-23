Следователи работают на месте обрушения здания в Станьково

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственно-оперативная группа работает на месте взрыва и обрушения здания в Станьково, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
"Следователи с участием эксперта в области взрывотехники и специалистов МЧС приступили к осмотру места происшествия", - отметила Татьяна Белоног.
Как ранее сообщалось, двое пострадавших в результате происшествия мужчин были доставлены в больницу. По словам официального представителя УСК по Минской области, в настоящее время угрозы их жизни нет.
По информации Минского областного управления МЧС, сегодня в 15.53 от очевидца поступило сообщение о взрыве и обрушении части одноэтажного кирпичного здания Г-образной формы на территории бывшей военной части в д. Станьково. Причина произошедшего устанавливается.-0-
Фото Максима Гучека и Егора Павлющика
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