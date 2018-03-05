Следователи раскрыли убийство пенсионерки в Слуцком районе 12-летней давности

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный аппарат Следственного комитета установил обстоятельства убийства пенсионерки, совершенного в январе 2006 года, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью СК.

Причастность каких-либо лиц к преступлению во время отработки версий гибели женщины и по результатам первоначальных следственных действий установить не удалось. "Мужчина, который спустя 12 лет был признан обвиняемым по данному уголовному делу, дважды допрашивался в качестве свидетеля в 2006 году, однако отрицал даже наличие каких-либо контактов с погибшей. Доказательств о его причастности к этому преступлению добыто не было. В результате предварительное следствие по делу было приостановлено", - рассказали в СК.

Дело об убийстве пенсионерки изучила межведомственная рабочая группа. Следователи управления анализа практики и методического обеспечения предварительного расследования центрального аппарата Следственного комитета приняли его к производству. "Тщательный анализ материалов позволил выдвинуть конкретные версии о лице, совершившем убийство женщины. Для проверки версий был запланирован ряд следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, в том числе назначены дополнительные экспертизы по изъятым с места преступления вещественным доказательствам. В итоге в распоряжении следствия появились доказательства о пребывании в доме погибшей 37-летнего ранее неоднократно судимого уроженца Слуцкого района, которые опровергали показания, данные им в 2006 году", - отметили в Следственном комитете.

На основании полученной информации следователи выстроили тактику задержания и допроса подозреваемого. В итоге мужчина признал свою вину. "Обвиняемый в начале января 2006 года пришел домой к 68-летней пенсионерке, проживавшей с ним на одной улице в населенном пункте Слуцкого района, и попросил одолжить денег или алкоголь. Потерпевшая угостила стаканом вина, но мужчина захотел еще. На этой почве между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый умышленно нанес пенсионерке множество ударов по различным частям тела, причинив тем самым телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия", - восстановили в Следственном комитете картину произошедшего.

В СК подчеркнули, что раскрытию преступления активно содействовали сотрудники управления уголовного розыска УВД Миноблисполкома. В основу доказательственной базы легли заключения специалистов Государственного комитета судебных экспертиз. Во время следствия повторно опрашивались свидетели. Современные судебные экспертизы позволили установить, что биологический материал, обнаруженный на кофте погибшей, принадлежит обвиняемому. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина в момент совершения преступления мог сознавать значение своих действий и руководить ими.

Кроме того, при расследовании убийства установлено, что обвиняемый причастен к серии краж в Слуцке в 2011 году. Действия мужчины квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 (убийство с особой жестокостью) УК. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело изучено прокуратурой и направлено в суд для рассмотрения.

"Расследование преступлений прошлых лет - одно из приоритетных направлений деятельности Следственного комитета. В центральном аппарате создана межведомственная рабочая группа по изучению уголовных дел о таких преступлениях. Членами группы на систематической основе анализируются дела данной категории и, при наличии оснований, принимается решение о возобновлении приостановленного предварительного расследования", - подчеркнули в Следственном комитете.-0-

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