5 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе бывший сожитель из ревности убил женщину. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Женщина 31 января уехала в деревню Лисичино Сморгонского района, где у нее был загородный дом. После этого на связь с родными не выходила. 2 февраля обеспокоенная дочь отправила в деревню своего мужа.

"Зять обнаружил тещу в загородном доме мертвой. В 8 часов вечера мужчина сообщил о случившемся в милицию. Следственно-оперативной группой на теле женщины были обнаружены множественные повреждения, в том числе колото-резаное ранение. В помещении все указывало на то, что перед трагедией здесь было застолье", - рассказали в пресс-службе УВД. Милиционеры стали отрабатывать варианты, выяснять, с кем убитая могла проводить время. Как оказалось, женщина (1969 года рождения) накануне была вместе со своим бывшим сожителем (1953 года рождения). Последнее время отношения у них не складывались.

Мужчину задержали в Сморгони за пять минут до отхода поезда, на котором он собирался уехать в Минскую область. Он признался, что убил женщину в порыве ревности. Возбуждено уголовное дело. Оперативному раскрытию преступления способствовало тесное взаимодействие сотрудников милиции, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз.-0-