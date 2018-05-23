23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП с дорожным рабочим под Бешенковичами, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Бешенковичский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей МАЗ, в результате которого погиб дорожный рабочий. Авария произошла 22 мая около 11.00. "Водитель УП "Витебск-вторчермет" за рулем МАЗ-5340 ехал по автодороге Витебск - Минск. Возле деревни Бочейково он столкнулся со стоявшим на проезжей части автомобилем "МАЗ-5337А2 Тайфун", который был занят на дорожно-ремонтных работах. В машине, обозначенной соответствующими дорожными знаками и включенными проблесковыми маячками оранжевого цвета, находился 30-летний водитель одного из филиалов РУП "Витебскавтодор", - рассказала Светлана Сахарова. - В результате столкновения МАЗ дорожников наехал на находившегося впереди мастера. От полученных травм 47-летний мужчина скончался на месте происшествия. Водители не пострадали. В момент аварии оба были трезвы".

В отношении водителя автомобиля МАЗ-5340 возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). Подозреваемый допрошен. Он находится под обязательством о явке.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую и автотехнические экспертизы, выясняются обстоятельства аварии. По указанию начальника УСК по Витебской области Владимира Шалухина уголовное дело принято к производству следственным управлением. Расследование продолжается.-0-

Фото УСК по Витебской области