Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Могилеве с гибелью женщины

21 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. УСК по Могилевской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь), сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

По данным следствия, 19 мая в 18.15 на ул. Челюскинцев в Могилеве произошло столкновение легковых автомобилей "БМВ", "Хонда", "Лада" и автобуса "Бова". В результате дорожно-транспортного происшествия водителю автомобиля "Лада", 1996 года рождения, и, ехавшему в качестве пассажира отцу, 1961 года рождения, причинены телесные повреждения, а его 59-летняя родственница от полученных травм скончалась на месте. Водитель автомобиля "Хонда", 1988 года рождения, и ее малолетняя дочь также получили телесные повреждения. В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинские и автотехнические, производство которых поручено специалистам управления Государственного комитета судебных экспертиз по Могилевской области.

Следователями в настоящее время устанавливается механизм дорожно-транспортного происшествия, восстанавливается хронология событий, предварявших аварию. Получены сведения о том, что непосредственно в момент аварии на перекрестке ул. Мельникова на светофоре остановилось маршрутное такси белого цвета, двигавшееся по маршруту №9, регистрационный знак которого начинается на цифру "50".

В целях установления всех обстоятельств данного происшествия следователи обращаются с просьбой к водителю данного маршрутного такси и пассажирам, а также другим гражданам, ставшим свидетелями ДТП, сообщить имеющиеся сведения в УСК по Могилевской области по телефонам: 8 (0222) 298-184; +375 33 3994004 МТС (с 9.00 до 18.00).-0-