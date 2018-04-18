Следователи устанавливают обстоятельства смерти рабочего на предприятии Березовского района

18 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Березовским районным отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства смерти рабочего, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Трагический случай произошел 16 апреля на одном из предприятий района. Около 20.30 в помещении вспомогательного здания очистных сооружений рабочие обнаружили труп своего коллеги 1976 года рождения. Видимых признаков насильственной смерти на теле мужчины не было.

По данному факту Березовским РОСК проводится проверка. Для установления точной причины смерти рабочего назначена судебно-медицинская экспертиза.

Известно, что погибший мужчина трудился оператором котельной.-0-