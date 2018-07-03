3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства ДТП на МКАД, где тяжело пострадала девушка, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Установлено, что 2 июля 2018 года около 11.00 на внутреннем кольце МКАД при движении со стороны Игуменского тракта в направлении улицы Кижеватова автомобилем "Ауди" под управлением 36-летнего мужчины совершен наезд на 23-летнюю девушку. Она находилась на проезжей части в связи с внезапно возникшей технической неисправностью ее транспортного средства "Рено". При этом выставила знак аварийной остановки", - рассказали в Следственном комитете.

В результате ДТП потерпевшая с тяжелыми травмами госпитализирована в учреждение здравоохранения. В салоне автомобиля "Рено" находилась знакомая девушки-водителя, в автомобиле "Ауди" водитель с супругой, которые не пострадали.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, специалисты УГКСЭ по Минску и сотрудники ГАИ.

По данному факту УСК по Минску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК РБ. Проводятся неотложные следственные и процессуальные действия, назначены автотехнические и судебно-медицинская экспертизы.-0-

Фото УСК по г. Минску