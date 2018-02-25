Следователи выясняют обстоятельства смерти девушки в торговом центре в Минске

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи выясняют обстоятельства смерти 28-летней девушки в торговом центре в Минске, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Согласно полученным данным, 24 февраля около 17.30 в торговом центре "Дана Молл" по ул. П.Мстиславца, 11 девушка почувствовала недомогание. Она сообщила об этом по телефону своему знакомому, который вызвал ей такси. Водитель сопроводил девушку в аптеку, где ее самочувствие резко ухудшилось. Сотрудники аптеки и скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, однако спасти девушку не удалось.

Первомайским (города Минска) районным отделом Следственного комитета по данному факту проводится проверка. С целью выяснения обстоятельств случившегося проведен осмотр места происшествия, изучаются видеозаписи камер наблюдения ТЦ, опрашиваются очевидцы произошедшего и близкие девушки. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Если кто-либо обладает дополнительной информацией о произошедшем, просьба обратиться в оперативно-дежурную службу УСК по Минску по телефону 8(017) 389-55-55", - добавила Марина Дранькова.

Администрация ТЦ "Дана Молл" исключила возможность травмирования девушки на территории торгового центра. "Мы официально опровергаем появившуюся информацию о травмировании девушки в торговом центре. Вся имеющаяся в нашем распоряжении информация и записи камер видеонаблюдения переданы в Следственный комитет по Минску, который проводит проверку обстоятельств произошедшего", - подчеркнули представители администрации.-0-