19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Машинист электрички умер на подъезде к Жодино, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской железной дороги.
Инцидент произошел 18 февраля на станции Жодино-Южное. "Машинисту электрички Борисов - Минск во время движения стало плохо. Его помощник профессионально исполнил свои должностные обязанности: применил экстренное торможение и сообщил дежурной по станции, была вызвана скорая помощь. Также он искал медика и в поезде. Прибывшая бригада скорой помощи оказывала реанимацию, однако 45-летний машинист скончался", - проинформировали в пресс-службе.
Железнодорожники пересадили пассажиров электрички на другой поезд, который доставил их в Минск.
Как сообщили в УСК по Минской области, Жодинским городским отделом Следственного комитета по факту смерти мужчины проводится проверка, устанавливается точная причина смерти, назначена судебно-медицинская экспертиза.-0-
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