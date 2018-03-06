Смертельное ДТП в Гомеле: женщина попала под колеса выезжавшего со двора микроавтобуса

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Женщина в Гомеле попала под колеса выезжавшего со двора микроавтобуса. Факт ДТП корреспонденту БЕЛТА подтвердили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе 12 часов дня вблизи центрального рынка областного центра. По предварительной информации, автомобиль двигался задним ходом.

"Женщина 1961 года рождения в результате наезда от полученных травм скончалась. Проводится проверка", - отметили в УГАИ.

Обстоятельства ДТП выясняются.-0-