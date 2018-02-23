В Речице спасатели освободили застрявшего в подполе щенка

23 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Речице спасатели освободили застрявшего в подполе сарая щенка, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Утром 22 февраля речицким спасателям поступил звонок от местной жительницы. Женщина рассказала, что уже сутки не может достать из сарая трехмесячного щенка. Собака забралась под складированные там доски и самостоятельно выбраться не смогла.

Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили, что щенок не просто забрался под доски, а залез в глубокий подпол. Достать оттуда животное можно было либо переместив груду досок на улицу, либо выпилив лаз в деревянной крышке, закрывающей подпол. Сотрудники МЧС выпилили бензопилой лаз, достали перепуганного щенка и предали его хозяйке.

В областном управлении МЧС также отметили, что такие инциденты не входят в компетенцию спасателей, однако каждая ситуация рассматривается индивидуально, и при наличии возможности спасатели откликаются на подобные случаи.-0-