Пожар в минском мебельном центре ликвидирован

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали пожар в минском мебельном центре, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

"В 12.11 пожар на ул.Веры Хоружей был ликвидирован", - проинформировала Ольга Мельченко. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 11.53. На место были направлены около 20 единиц техники.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщалось, сегодня днем загорелся мебельный центр на ул.Веры Хоружей, 25. В 12.06 спасатели локализовали пожар 50 кв.м кровли.-0-