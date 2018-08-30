Пожар в минском мебельном центре ликвидирован

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели ликвидировали пожар в минском мебельном центре, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.
"В 12.11 пожар на ул.Веры Хоружей был ликвидирован", - проинформировала Ольга Мельченко. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 11.53. На место были направлены около 20 единиц техники.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Как сообщалось, сегодня днем загорелся мебельный центр на ул.Веры Хоружей, 25. В 12.06 спасатели локализовали пожар 50 кв.м кровли.-0-
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