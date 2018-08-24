Средства для маникюра на Br12 тыс. пытались незаконно ввезти в Беларусь

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автобуса пытался провезти в Беларусь средства для маникюра на Br12 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.
Автобус Одесса-Минск ехал из Украины через пункт пропуска "Новая Гута". При досмотре таможенники демонтировали декоративную стенку технологической ниши за водительским сидением и обнаружили около 60 кг косметических средств для маникюра - всего более 2 тыс. единиц. Их пытался незаконно ввезти на территорию ЕАЭС гражданин Беларуси. Водитель признался, что товар получил в Одессе и собирался доставить его в Минск за денежное вознаграждение.
Средства для моделирования ногтей, а также автобус, в котором был сокрыт товар, стоимостью более Br100 тыс. изъяты до решения суда.
Гомельская таможня начала административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь.-0-
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