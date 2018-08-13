В Могилеве предприниматель пытался незаконно реализовать шубы на Br33 тыс.

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве предприниматель пытался незаконно реализовать шубы общей стоимостью Br33 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

При проведении специального мероприятия в одном из павильонов торгового центра Могилева таможенники совместно с сотрудниками ИМНС по Ленинскому району города выявили факт незаконного хранения и реализации товаров.

Без соответствующих документов продавалась одежда и обувь, бывшие в употреблении товары легкой промышленности - всего около 1,5 тыс. единиц общим весом около 450 кг стоимостью Br3,6 тыс. Помимо этих вещей, предприниматель планировал реализовать еще 43 шубы общей стоимостью почти Br33 тыс. В ходе проверки оказалось, что шубы не маркированы RFID-метками.

По факту нарушения законодательства Могилевской таможней начат административный процесс в соответствии с ч.4 ст.12.17 КоАП Беларуси "Нарушение правил торговли и оказания услуг населению". Эта статья предусматривает штраф в размере до 50% от стоимости товара. Начат также административный процесс по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 12.35 КоАП Беларуси "Нарушение требований законодательства о маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками". Статьей также предусмотрено наложение штрафа в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.-0-