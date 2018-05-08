8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Станцию метро "Каменная горка" открыли после проверки бесхозного рюкзака, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.
Станция была открыта для пассажиров в 14.46.
Как сообщалось, сегодня днем на "Каменной горке" был обнаружен бесхозный рюкзак, на который сработал металлодетектор. В 14.02 станция была закрыта и были вызваны сотрудники правоохранительных органов.-0-
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