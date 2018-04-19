19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд над подозреваемым в воинских преступлениях начнется 23 апреля в Борисове, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Верховного суда Юлия Ляскова.

"Учитывая информацию, озвученную сегодня на пресс-конференции по уголовному делу о смерти военнослужащего Александра Коржича, сообщаем, что в суд Борисовского района Минской области поступили три уголовных дела о воинских преступлениях. Эти уголовные дела не связаны с уголовным делом о смерти Коржича", - сказала Юлия Ляскова.

Уголовное дело по обвинению военнослужащего в совершении преступлений по ч.ч. 1 и 2 ст. 455 УК (злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти) поступило в суд 16 марта. Судебное разбирательство назначено на 23 апреля.

В суд 4 апреля также поступило уголовное дело по ч.ч. 1 и 2 ст. 455 УК, а 13 апреля - по обвинению в совершении преступлений по ч.ч. 1 и 2 ст. 430 (получение взятки), ст. 454 (нарушение правил несения внутренней службы), ч.ч. 1 и 2 ст. 455 УК. Даты судебных разбирательств по этим делам пока не назначены.

Как отметила Юлия Ляскова, воинскими признаются предусмотренные главой 37 УК преступления против установленного порядка прохождения воинской службы, совершенные лицами, на которых распространяется статус военнослужащего.

После происшествия в 72-м объединенном учебном центре были возбуждены 15 уголовных дел, которые были соединены в одно производство. Отношение к гибели рядового Александра Коржича имеют только три уголовных дела, которые возбуждались в отношении трех сержантов. Их предварительное расследование завершено и начинается ознакомление всех участников процесса с его материалами. Три дела, которые не связаны с Коржичем, ранее были переданы в суд, расследование остальных продолжается.-0-