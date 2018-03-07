Суд отклонил ходатайство обвиняемой по делу "Калипсо Тур" об изменении меры пресечения

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Октябрьского района Минска отклонил ходатайство обвиняемой по делу "Калипсо Тур" об изменении меры пресечения, передает корреспондент БЕЛТА.

Обвиняемая ходатайствовала об изменении меры пресечения с заключения под стражу на не связанную с заключением под стражу.

Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства, поскольку фигурант дела обвиняется в совершении тяжкого преступления, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком свыше 2 лет. Кроме того, полагает прокурор, обвиняемая может скрыться от суда, в связи с чем оснований для изменения меры пресечения нет.

Для принятия решения суд удалялся в совещательную комнату. Выслушав мнение участников процесса, суд принял решение отклонить заявленные ходатайства.

По данным следствия, обвиняемая единолично руководила деятельностью по организации туристических поездок от имени ИП "Борздый" и ООО "Калипсо Тур". При этом с октября 2016 по июль 2017 года денежными средствами, полученными от клиентов в качестве предоплаты, женщина распоряжалась по своему усмотрению. Она обещала позже возместить вред за сорванные поездки, однако продолжала заключать новые договоры, заведомо зная, что принимаемые на себя обязательства не выполнит. Когда фактическая деятельность фирмы была полностью остановлена, покупатели путевок стали обращаться с заявлениями в правоохранительные органы.

Потерпевшими от действий руководителя "Калипсо Тур" признаны 98 человек. Общий ущерб составил более Br280 тыс.

Обвиняемой инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст. 209 УК. Максимальное наказание - 10 лет лишения свободы.-0-