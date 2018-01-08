8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд по делу о гибели роупджампера продолжится в открытом режиме, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Заводского района Минска.

Заслушав мнение сторон процесса и проанализировав мотивы заявленного ходатайства о проведении заседания в закрытом режиме, суд пришел к выводу, что оснований для него нет. В связи с этим ходатайство защиты обвиняемого отклонено, рассмотрение дела продолжится в открытом судебном заседании.

О проведении судебного разбирательства по делу в закрытом режиме ходатайствовала защита, чтобы обеспечить безопасность обвиняемого. По словам адвоката, есть причины опасаться за его жизнь и здоровье, в том числе возможны угрозы в будущем. Сам обвиняемый сообщил суду, что в его адрес угроз не поступало. В правоохранительные органы он не обращался.

Суд отказал защите обвиняемого в отводе судьи по делу о гибели роупджампера Таким образом, было отклонено заявление адвоката, у которого были сомнения в ее беспристрастности. "Оснований, предусмотренных для отвода судьи, не имеется", - зачитали в суде. Судебное разбирательство будет продолжено в том же составе.

Потерпевшая сторона в свою очередь заявила иск о компенсации морального и возмещении материального вреда. Кроме того, сестра погибшего просит признать ее потерпевшей по этому делу.

Суд Заводского района Минска приступил сегодня к рассмотрению уголовного дела о погибшем роупджампере. Обвиняемым по этому делу проходит индивидуальный предприниматель 1990 года рождения, которому инкриминируется причинение смерти по неосторожности.

Суд Заводского района Минска рассматривает дело о погибшем роупджампере Обвиняемым по этому делу проходит индивидуальный предприниматель, которому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.144 УК (причинение смерти по неосторожности).

Роупджампер погиб 18 июня в поселке Сосны, прыгнув с трубы котельной с высоты 70 м. Он упал на землю на глазах у очевидцев. Организатор прыжков - индивидуальный предприниматель - не зафиксировал на вытяжной трубе с тоннелем в промышленной зоне по ул. Академика Красина веревочную конструкцию и не осуществлял постоянный контроль за ее безопасной эксплуатацией. Также он не использовал дополнительные методы и средства для предотвращения наступивших негативных последствий. В результате чего 27-летний житель Солигорска погиб. Сертификат на обернувшийся трагедией прыжок для парня приобрела девушка. Продала же его фирма, которая вообще не имеет отношения к роупджампингу.

Индивидуальный предприниматель 1990 года рождения был задержан в день трагедии - 18 июня. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее он судим не был.-0-