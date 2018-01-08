8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд по делу о гибели роупджампера продолжится в открытом режиме, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда Заводского района Минска.
Заслушав мнение сторон процесса и проанализировав мотивы заявленного ходатайства о проведении заседания в закрытом режиме, суд пришел к выводу, что оснований для него нет. В связи с этим ходатайство защиты обвиняемого отклонено, рассмотрение дела продолжится в открытом судебном заседании.
О проведении судебного разбирательства по делу в закрытом режиме ходатайствовала защита, чтобы обеспечить безопасность обвиняемого. По словам адвоката, есть причины опасаться за его жизнь и здоровье, в том числе возможны угрозы в будущем. Сам обвиняемый сообщил суду, что в его адрес угроз не поступало. В правоохранительные органы он не обращался.
Потерпевшая сторона в свою очередь заявила иск о компенсации морального и возмещении материального вреда. Кроме того, сестра погибшего просит признать ее потерпевшей по этому делу.
Суд Заводского района Минска приступил сегодня к рассмотрению уголовного дела о погибшем роупджампере. Обвиняемым по этому делу проходит индивидуальный предприниматель 1990 года рождения, которому инкриминируется причинение смерти по неосторожности.
Роупджампер погиб 18 июня в поселке Сосны, прыгнув с трубы котельной с высоты 70 м. Он упал на землю на глазах у очевидцев. Организатор прыжков - индивидуальный предприниматель - не зафиксировал на вытяжной трубе с тоннелем в промышленной зоне по ул. Академика Красина веревочную конструкцию и не осуществлял постоянный контроль за ее безопасной эксплуатацией. Также он не использовал дополнительные методы и средства для предотвращения наступивших негативных последствий. В результате чего 27-летний житель Солигорска погиб. Сертификат на обернувшийся трагедией прыжок для парня приобрела девушка. Продала же его фирма, которая вообще не имеет отношения к роупджампингу.
Индивидуальный предприниматель 1990 года рождения был задержан в день трагедии - 18 июня. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее он судим не был.-0-
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