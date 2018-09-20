20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд по делу об убийстве двухлетней девочки в Слуцке начнется 24 сентября. Такую информацию разместила в Facebook помощник председателя Минского областного суда Юлия Корзун, сообщает БЕЛТА.

Рассматривать уголовное дело будет Минский областной суд (в помещении суда Слуцкого района). Обвиняемыми по делу проходит сожитель матери девочки. Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.14, п. п. 1, 2, 6, 13 ч.2 ст.139 УК (покушение на убийство двух заведомо малолетних лиц, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений), п. п. 2, 6, 13 ч.2 ст.139 УК (убийство заведомо малолетнего, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений). Мать погибшей девочки обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК (оставление в опасности).

Как сообщалось, 29 января в одном из домов в Слуцке медбригадой была обнаружена двухлетняя девочка в тяжелом состоянии со следами побоев. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, она умерла. По факту смерти малолетней с признаками криминального характера было возбуждено уголовное дело. Были задержаны 26-летние мать девочки и ее сожитель. Расследованием занималось Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета. Следствие установило, что сожитель матери девочки нанес ей не менее 190 ударов по различным частям тела, а ее пятилетнему брату - не менее 50. Также установлено, что мать, имея возможность пресечь действия сожителя и сообщить о необходимости медицинской помощи детям, этого не сделала.-0-