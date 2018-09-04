После ДТП оставил дочь и друга: житель Барановичского района приговорен к 9 годам колонии

4 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Барановичского района и города Барановичи сегодня огласили приговор местному жителю, который оставил после ДТП дочь и друга и скрылся с места аварии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Суд признал мужчину виновным по ч.5 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) и по ч.3 ст.159 УК (заведомое оставление в опасности лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевших в опасное для жизни и здоровья состояние). Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы с направлением в исправительной колонии в условиях общего режима. Также он на пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Ему назначен штраф в 100 базовых величин (Br2450).

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщалось, трагедия на автодороге Березовка-Лесная-Миловиды произошла вечером 21 февраля. За рулем автомобиля "Рено Меган Сценик" находился житель деревни Великие Луки 1986 года рождения. Мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли дочь водителя 2005 года рождения и ехавший в качестве пассажира односельчанин. Водитель с места аварии скрылся, однако был задержан сотрудниками милиции.-0-